Донецк, , 15:48 — REGNUM В результате обстрелов со стороны киевских боевиков порядка 15 тысяч абонентов в Кировском районе Донецка оказались без электричества. Об этом 18 мая сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) в своем телеграм-канале.

Артобстрел Mil.gov.ua

«В результате обстрела ВФУ (вооруженных формирований Украины — ред.) в Кировском районе Донецка без энергоснабжения остались свыше 15 000 бытовых абонентов», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее подполковник Народной милиции Луганской Народной Республике Андрей Марочко рассказал, что в ЛНР бои за Северодонецк проходят в черте города.