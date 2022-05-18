Брюссель, 18 мая, 2022, 15:56 — ИА Регнум. Еврокомиссия (ЕК) предлагает странам ЕС вместе закупать вооружение и боеприпасы, а также сообща развивать общие проекты в этой сфере. Об этом говорится в документах, опубликованных 18 мая.

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Предложения ЕК связаны в том числе с пополнением запасов, необходимым после передачи Украине значительного количества оружия и боеприпасов. Предлагается закрыть три пробела: восстановить запасы, заменить старое советское вооружение и усилить системы воздушной и ракетной обороны.

Для решения этих вопросов сформируют рабочую группу, куда войдут военные. Группа соберёт и изучит информацию от государств, входящих в ЕС, после чего будет принято решение по необходимым мерам, пояснил высокопоставленный европейский представитель.

«Предложения ЕК предусматривают стимулирование совместных закупок в оборонной сфере», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, в Евросоюзе намерены сократить потребление энергии, чтобы сократить зависимость от российских энергоресурсов.

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