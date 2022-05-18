Москва, , 15:47 — REGNUM То, что о согласии итальянцев на схему покупок через Газпромбанк с конвертацией в рубли, стало известно только сейчас, не означает, что принципиальное соглашение достигнуто только сейчас, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «УНИВЕР Капитал» Артем Шахурин.

Газ за рубли Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Во всяком случае, с итальянской стороны не было таких решительных заявлений, как со стороны поляков и болгар. Но надо понимать, что для самих покупателей мало что меняется. Они по-прежнему будут платить за газ в евро. И только уже здесь, в России они будут конвертироваться в рубли.

Собственно, никто и прежде не мешал Газпрому полученную валюту конвертировать в рубли прежде, но тогда не воспринимался всерьез риск того, что наши средства за рубежом будут заморожены.

А тому же Газпрому для реализации его зарубежных проектов и закупки оборудования требовалась валюта. Теперь же, с одной стороны, проекты на Западе затруднены, как и закупка оборудования в Европе и странах США, а риск, что заморозка активов, уже примененная к нашему ЦБ, может быть применена и в отношении активов госкомпаний, возрос.

В связи с этим смысла накапливать валютные средства для компании немного. А Россия несколько обезопасила себя от новых заморозок.

При этом российская валюта получает дополнительную поддержку — как минимум, она обеспечена поставками газа в Европу.

С одной стороны, создана дополнительная страховка от того, что Запад полностью перекроет валютные платежи в Россию.

С другой стороны, если спрос на рубли будет оставаться на высоком уровне, со временем может оказаться, что экспорт в Европу для Газпрома уже не так выгоден.

Ведь цены в его контрактах привязаны к ценам на европейском спотовом рынке газа и мировом рынке нефти. Значит, за свои поставки корпорация будет получать меньше рублей.

А соответственно, внутренний рынок и поставки в те страны, которые платят в рублях и собственных валютах будут становиться для нее более выгодными», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, крупнейшая нефтегазовая компания Италии Eni начала процесс открытия счетов в Газпромбанке в связи с приближением сроков оплаты поставок газа.

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