Москва, 18 мая, 2022, 15:47 — ИА Регнум. То, что о согласии итальянцев на схему покупок через Газпромбанк с конвертацией в рубли, стало известно только сейчас, не означает, что принципиальное соглашение достигнуто только сейчас, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «УНИВЕР Капитал» Артем Шахурин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ за рубли

«Во всяком случае, с итальянской стороны не было таких решительных заявлений, как со стороны поляков и болгар. Но надо понимать, что для самих покупателей мало что меняется. Они по-прежнему будут платить за газ в евро. И только уже здесь, в России они будут конвертироваться в рубли.

Собственно, никто и прежде не мешал Газпрому полученную валюту конвертировать в рубли прежде, но тогда не воспринимался всерьез риск того, что наши средства за рубежом будут заморожены.

А тому же Газпрому для реализации его зарубежных проектов и закупки оборудования требовалась валюта. Теперь же, с одной стороны, проекты на Западе затруднены, как и закупка оборудования в Европе и странах США, а риск, что заморозка активов, уже примененная к нашему ЦБ, может быть применена и в отношении активов госкомпаний, возрос.

В связи с этим смысла накапливать валютные средства для компании немного. А Россия несколько обезопасила себя от новых заморозок.

При этом российская валюта получает дополнительную поддержку — как минимум, она обеспечена поставками газа в Европу.

С одной стороны, создана дополнительная страховка от того, что Запад полностью перекроет валютные платежи в Россию.

С другой стороны, если спрос на рубли будет оставаться на высоком уровне, со временем может оказаться, что экспорт в Европу для Газпрома уже не так выгоден.

Ведь цены в его контрактах привязаны к ценам на европейском спотовом рынке газа и мировом рынке нефти. Значит, за свои поставки корпорация будет получать меньше рублей.

А соответственно, внутренний рынок и поставки в те страны, которые платят в рублях и собственных валютах будут становиться для нее более выгодными», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, крупнейшая нефтегазовая компания Италии Eni начала процесс открытия счетов в Газпромбанке в связи с приближением сроков оплаты поставок газа.

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