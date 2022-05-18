Москва, 18 мая, 2022, 15:45 — ИА Регнум. Ракета «Союз» с грузовым космическим кораблем «Прогресс МС-20» стартует к МКС с космодрома Байконур в 12:32 мск 3 июня, сообщили 18 мая в Роскосмосе.

skeezy Ракета «Союз»

«Старт ракеты-носителя «Союз-2.1а» с новым грузовым кораблём к Международной космической станции запланирован на 3 июня в 12:32 мск», — говорится в сообщении.

Отмечается, что космический грузовик прошел контрольное взвешивание и балансировку.

Как сообщало ИА REGNUM, высота орбиты Международной космической станции скорректирована с целью формирования баллистических условий перед запуском грузового корабля «Прогресс МС-20».

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