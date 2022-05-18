Москва, 18 мая, 2022, 15:44 — ИА Регнум. Территории возле посольства США в России могут дать название «площадь Защитников Донбасса». Соответствующая инициатива рассматривается в Московской городской думе, сообщается 18 мая в официальном телеграм-канале законодательного собрания столицы.

Dzerod Здание посольства США в Москве

«С инициативой назвать в честь героев, сражающихся в наши дни с нацизмом, безымянную территорию в Пресненском районе, на пересечении Большого Девятинского переулка и Конюшковской улицы, выступили четыре депутатских объединения в Мосгордуме: «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия» и «Моя Москва», — сказано в сообщении.

На данный момент предложение направлено в городскую мэрию. Помимо этого, парламентарии предлагают присвоить адрес на площади Защитников Донбасса посольству США в России.