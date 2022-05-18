Москва, , 15:43 — REGNUM В российской столице задержан несостоявшийся грабитель. Мужчина пытался совершить ограбление, однако не довел свой преступный умысел до конца. Об этом 18 мая сообщили в пресс-службе столичного главка СК России.

Грабитель LeoFra

По данным следствия, 15 мая мужчина под видом курьера попал в квартиру своей знакомой на Варшавском шоссе, где связал её несовершеннолетних детей скотчем. Затем злоумышленник начал искать деньги, одновременно распивая спиртные напитки. В итоге преступник уснул, а дети смогли освободиться, выбежать из квартиры и обратиться к взрослым за помощью.

В настоящее время подозреваемому предъявлено обвинение по части 3 статьи 162 УК РФ («Разбой»). В ходе допроса он дал изобличающие показания.

«Сегодня следствие ходатайствует перед Чертановским судом об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу», — добавили в следственном ведомстве.