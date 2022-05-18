Ташкент, 18 мая, 2022, 15:46 — ИА Регнум. 19 инвестиционных соглашений на сумму порядка 200 млн долларов намерены подписать предприниматели Башкирии с партнерами из Узбекистана. Об этом 18 мая сообщил премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров в своем телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Узбекистан

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Он напомнил, что в составе башкирской делегации в Узбекистан прибыли представители 96 крупных, средних и малых предприятий республики.

«Активно ведут переговоры с потенциальными партнерами. Планируем сегодня подписать 19 инвестиционных соглашений на сумму около 200 млн долларов», — сообщил он.

Он добавил, что руководство региона намерено прикомандировать башкирских торгпредов в офис представителя Башкирии при торговом представительстве России в Узбекистане. Они будут заниматься организацией взаимодействия бизнесменов и предприятий.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что предприниматели Башкирии заключили соглашения с Узбекистаном на сумму $10,2 млн.