Москва, , 15:41 — REGNUM Биржа решила воспользоваться моментом и увеличить обороты, создав дополнительный инструмент для тех, кто хочет зарабатывать на возросшей волатильности цен на пшеницу заявил ИА REGNUM корреспонденту эксперт ИК «УНИВЕР Капитал» Артем Шахурин.

Пшеница Иван Шилов © ИА REGNUM

«В связи с меньшим объемом необходимого обеспечения и отсутствия выхода на поставку им смогут торговать не только крупные участники рынка, но и относительно мелкие трейдеры.

Это, соответственно, повысит ликвидность и позволит обеспечить стабильный спрос не только на периоды дефицита, как сейчас, но и на моменты спадов рынка, что позволит крупным поставщикам хеджировать свои риски.

С другой стороны для российского финансового рынка этот инструмент создаст новый инструмент, который займет освобождающуюся нишу инструментов, завязанных на западные активы, торговля которыми теперь затруднена.

Ну, а если инструмент станет востребованным, он, соответственно, привлечет на российский внутренний рынок дополнительные средства, в том числе и от иностранных покупателей российских зерновых, которым тоже нужно хеджировать свои риски.

А если инструмент будет торговаться в рублях, он к тому же поддержит и спрос на рубли на мировом рынке», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в России 18 мая появится новый биржевой индекс стоимости отечественной пшеницы.

Читайте также: В России с 18 мая ввели новый индекс и фьючерс на пшеницу