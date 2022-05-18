Москва, 18 мая, 2022, 15:41 — ИА Регнум. Биржа решила воспользоваться моментом и увеличить обороты, создав дополнительный инструмент для тех, кто хочет зарабатывать на возросшей волатильности цен на пшеницу заявил ИА REGNUM корреспонденту эксперт ИК «УНИВЕР Капитал» Артем Шахурин.

Иван Шилов ИА REGNUM Пшеница

«В связи с меньшим объемом необходимого обеспечения и отсутствия выхода на поставку им смогут торговать не только крупные участники рынка, но и относительно мелкие трейдеры.

Это, соответственно, повысит ликвидность и позволит обеспечить стабильный спрос не только на периоды дефицита, как сейчас, но и на моменты спадов рынка, что позволит крупным поставщикам хеджировать свои риски.

С другой стороны для российского финансового рынка этот инструмент создаст новый инструмент, который займет освобождающуюся нишу инструментов, завязанных на западные активы, торговля которыми теперь затруднена.

Ну, а если инструмент станет востребованным, он, соответственно, привлечет на российский внутренний рынок дополнительные средства, в том числе и от иностранных покупателей российских зерновых, которым тоже нужно хеджировать свои риски.

А если инструмент будет торговаться в рублях, он к тому же поддержит и спрос на рубли на мировом рынке», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в России 18 мая появится новый биржевой индекс стоимости отечественной пшеницы.

Читайте также: В России с 18 мая ввели новый индекс и фьючерс на пшеницу