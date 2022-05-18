Вашингтон, 18 мая, 2022, 15:40 — ИА Регнум. В сети появилась новая информация, касающаяся предположений по поводу того, что польская студия Bloober Team работает над неанонсированной игрой хоррор-игрой франшизы Silent Hill. Об этом 18 мая сообщает журнал PC Gamer.

Иван Шилов ИА REGNUM Видеоигры

Ранее в Сеть выложили изображения, предположительно имеющие отношение к проекту, а сейчас инсайдер, известный в сети под ником NateTheHate2 заявил, что, по имеющейся у него информации, Bloober Team разрабатывает ремейк Silent Hill 2, в котором будут «переработанные головоломки» и «новые концовки». Кроме того, он утверждает, что в производстве находится сразу несколько проектов популярной хоррор-франшизы Konami.

Впоследствии автор портала VentureBeat Джефф Грабб написал на странице в соцсети, что получил такую же информацию из «разных источников». Редакция портала VGC и NateTheHate2 также сообщили, что ремейк Silent Hill 2 может стать временным эксклюзивом PlayStation.

Отметим, что в июле 2021 года Bloober Team опровергла слухи о том, что работает над проектом игры Silent Hill. Тогда Директор по маркетингу Томаш Гавликовский заявил, что эти предположения основаны на «устаревшей или неполной информации».