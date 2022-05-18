Ереван, , 15:40 — REGNUM В Ереване 18 мая произошло столкновение между родственниками погибших в войне в Нагорном Карабахе и сторонниками премьер-министра Никола Пашиняна. Об этом сообщает информационный портал Armenia Today.

Армения Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По данным журналистов, родные погибших вышли на акцию протеста у здания Главного военного следственного управления Следственного комитета. Они обвиняют Пашиняна в начале войны и требуют, чтобы на него завели уголовное дело. Им пообещали, что накануне будет судебное заседание по этому дело, но его отменили.

Проходящие мимо прохожие заступились за премьер-министра и потребовали не обвинять его всех проблемах. Между сторонами началась перепалка, которая переросла в столкновение. Присутствующие на месте сотрудники полиции растащили конфликтующие стороны и пресекли начинавшуюся драку.

Напомним, в апреле Пашинян заявил: «Предотвратить войну можно было принятием нереалистичных и неприемлемых требований Азербайджана». Он отметил, что в этом случае ситуация была бы такой же, как сейчас, только без погибших на войне. После этого группа родителей обвинила его в бездействии при возможности предотвратить войну.