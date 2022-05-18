Белгород, , 15:44 — REGNUM В Белгородской области за истекшие сутки в ковид-госпитали поступили 25 новых пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 18 мая в федеральном оперативном штабе. Выписаны после выздоровления 39 человек, зарегистрировано два летальных исхода.

В инфекционном госпитале Александр Куликов (с) ИА REGNUM

С начала пандемии в Белгородской области выявлено 130 465 носителей коронавируса. Выздоровел 127 471 житель, в летальной статистике 2 254 записи.

По данным регионального оперштаба, в стационарах лечатся 70 ковид-пациентов, ещё 670 человек получают амбулаторную помощь.