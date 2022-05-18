Нижний Новгород, , 15:40 — REGNUM Крупный оползень сошёл в районе Слободы Подновье в Нижнем Новгороде и повредил сразу несколько частных домов. Об этом сообщается в сюжете телепрограммы «Кстати».

Нижний Новгород

Согласно имеющейся информации, поток грязи вперемешку с мусором около двух суток лился на жилые постройки, расположенные у подножья склона.

По мнению местных жителей, причиной схода грунта могло стать попадание в родники земли, которую свозили на свои участки хозяева домов, построенных на вершине откоса.

Эксперты городского управления инженерной защиты территорий придерживаются такой же точки зрения — по предварительной версии, оползень спровоцировали действия собственника участка, расположенного на вершине склона.

«Установлено, что он выполнил отсыпку из неуплотненной земли и остатков строительного мусора, что в итоге привело к сходу грунта и грязи», — пояснили в ведомстве.