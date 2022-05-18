Краснодар, 18 мая, 2022, 15:39 — ИА Регнум. Ещё 36 человек попали в коронавирусные стационары Краснодарского края за минувшие сутки. Данные на 18 мая опубликованы сайтом стопкоронавирус. рф. Сутками ранее, 17 мая, также сообщалось о госпитализации 36 ковид-пациентов.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За сутки на территории Кубани зарегистрировано 125 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе. Для сравнения — накануне сообщалось о 19 новых выявленных ковид-пациентах. В лидерах по суточной заболеваемости — Краснодар (41 новый случай), Новороссийск (15) и Сочи (шесть).

Всего за весь период пандемии на территории края официально зарегистрировано 259 897 случаев заболевания COVID-19. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения вырос до отметки 4572. Выздоровевшим признан 248 281 человек. Жертвами инфекции стали 10 899 пациентов.

В коронавирусных стационарах Кубани лечение проходят 354 человека, 21 из них в тяжёлом состоянии на ИВЛ, один пациента на ЭКМО. Дома лечатся 1602 человека с подтверждённым диагнозом COVID-19 и c подозрением на него.