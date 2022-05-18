Казань, 18 мая, 2022, 15:39 — ИА Регнум. За сутки в Татарии выявили 180 новых случаев заражения коронавирусом, накануне подтвердили 183 теста. По данным общероссийского оперативного штаба на 18 мая, в ковид-стационары республики доставили за прошедшие сутки 86 человек.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Всего в Татарии зарегистрировано 148 129 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 143 326 пациентов, скончались 1992 человека. За сутки выписали 226 пациентов, умер один человек.

Как сообщало ИА REGNUM, спустя более двух лет после начала пандемии все еще продолжается изучение воздействия COVID-19 на миллионы заразившихся, при этом некоторые неопределенности вызывают тревогу и требуют неотложных исследований. К ним относится и вопрос потенциально долгосрочных последствий болезни для мозга.

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