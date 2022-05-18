Джакарта, 18 мая, 2022, 15:38 — ИА Регнум. Заместитель посла Великобритании в Индонезии и Восточном Тиморе Роб Фенн заявил, что Великобритания и Индонезия отлично подготовились к серии встреч G20 на Бали, сообщает CNN Indonesia.

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По его словам, из-за ситуации вокруг Украины все эти планы пошли наперекосяк.

«У нас есть несколько планов, которые мы обсуждали с Индонезией. У нас есть договоренность о преемственности повестки дня G7, над которой мы работаем, и G20», — заявил Роб Фенн, добавив, что «Россия поставила Индонезию в затруднительное положение».

Великобритания подтвердила поддержку председательства Индонезии в G20.

«Мы надеемся, что Индонезия все еще может достичь выдающихся результатов. Мы считаем, что лозунг «Восстанавливайтесь вместе, восстанавливайтесь сильнее» — это блестящий девиз, который действительно отражает глобальную повестку. И мы продолжим тесно сотрудничать с Индонезией», — отметил Роб Фен.

Напомним, Индонезия решила пригласить все страны-члены G20 на саммит, который пройдет на Бали, включая Россию.