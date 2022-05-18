Бишкек, 18 мая, 2022, 15:38 — ИА Регнум. Внешнеторговый оборот Киргизии за первый квартал 2022 года составил $2 млрд 108,7 млн (133 млрд 785 млн рублей) и по сравнению аналогичным периодом 2021 года вырос на 48,4%. Об этом сообщает национальный статистический комитет.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Киргизия

Экспортные поставки снизились на 13,6% в сравнении январём — мартом прошлого года и составили $367,1 млн (23 млрд 290 млн рублей).

Импортные поступления за это время увеличились более чем на 70%, достигнув $1 млрд 741,6 млн (110 млрд 495 млн рублей).

В общем объеме товарооборота республики на торговлю с государствами-членами Евразийского экономического союза приходится 39,6%.

При этом на страны ЕАЭС приходится 53,5% от общего объема экспорта киргизской продукции, а также 36,7% от общего объема импорта зарубежных товаров.