Берлин, 18 мая, 2022, 15:37 — ИА Регнум. Экспорт зерновых с Украины не удастся нормализовать только с помощью железнодорожных перевозок. Об этом 18 мая заявила министр по вопросам экономического сотрудничества и развития ФРГ Свенья Шульце перед переговорами в Берлине со своими коллегами из стран «Группы семи» (G7).

Зерно

Как отметила Шульце, необходимо использовать любые возможности, позволяющие вести транспортировку этого товара в желаемых объемах.

«Однако ввиду объемов, в которых мы нуждаемся и которые Украина может поставить, только при помощи поездов этого добиться не получится. Есть смысл разблокировать, наконец, порты, но пока это сделать не получается», — сказала она.

Отметим, 17 мая стало известно, что немецкий железнодорожный концерн Deutsche Bahn запустил на Украину поезда для экспорта сельхозпродукции из этой страны.