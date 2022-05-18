Липецк, , 15:37 — REGNUM В Липецкой области за последние сутки госпитализированы 22 пациента с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

18 мая выявлено 57 новых случаев заражения коронавирусом — на три меньше, чем сутками ранее. Всего зарегистрирован 150 тыс. 691 случай заражения.

За весь период наблюдения 145 тыс. 892 человека выписаны после курса лечения, в том числе 68 — за последние сутки.

За весь период скончались 3749 человек. Подтверждено два новых летальных случая.