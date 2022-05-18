Москва, , 15:36 — REGNUM Правительство повысило максимально порог стоимости активов, при покупке которой действует упрощённый порядок оформления. Об этом 18 мая заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций

Михаил Мишустин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«По утверждённому дополнительному перечню мер предлагается упростить взаимодействие предприятий с Федеральной антимонопольной службой», — заявил Мишустин.

«До двух млрд рублей будет повышен максимальный порог по стоимости активов, при покупке которых станет действовать упрощённый порядок оформления. Речь идёт о приобретении акций, долей в имуществе и прав в отношении коммерческих организаций», — указал он.

В частности, покупателю не надо будет отправлять в ФАС предварительные запросы и ждать разрешения на покупку.

«На это уходит время, которое сейчас многим может не хватать. Достаточно будет направить в антимонопольную службу уведомление о совершенной сделке. Разумеется, это не касается стратегически важных сфер, где действует особый контроль государства», — указал премьер-министр.