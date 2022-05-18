Ярославль, 18 мая, 2022, 15:34 — ИА Регнум. В Ярославской области создан новый сайт «решениядлялюдей. рф», на котором отражается состояние строительных и ремонтных работ, ведущихся за счёт бюджета. Об этом на заседании правительства области рассказал врио губернатора Михаил Евраев.

Фрагмент сайта «решениядлялюдей. рф»

«На сайте показаны все объекты, которые будут строиться и финансироваться в этом году. Каждый человек может зайти и посмотреть — это удобный формат, в виде карты. Нужно сделать так, чтобы люди могли получать информацию не только по данному году, но и на пять лет — в соответствии с нашими стратегическими планами развития районов, которые сейчас находятся в стадии формирования и обсуждения», — сообщил Михаил Евраев.

На карте развития представлены все проекты и планы на 2022 год. Жители Ярославской области, изучив эту карту, могут найти ответы на вопросы, что, где, когда и в какие сроки будет сделано, построено, отремонтировано.