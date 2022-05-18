Брюссель, 18 мая, 2022, 15:33 — ИА Регнум. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о планах Евросоюза сократить потребление энергии, чтобы сократить зависимость ЕС от российских энергоресурсов.

Администрация Липецкой области Энергетика

«Энергосбережение — это простейший способ преодолеть энергетический кризис. Мы предлагаем повысить цели по энергоэффективности с 9 до 13% к 2030 году, а также цели по повышению доли возобновляемых источников энергии с 40 до 45%», — сказала она, представляя доработанный план Еврокомиссии по отказу от российских энергоресурсов к 2027 году.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин назвал политику Запада основной причиной проблем мировой энергетики и «экономическим самоубийством».

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