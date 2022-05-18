Воронеж, , 15:31 — REGNUM В ковид-стационары Воронежской области доставили 28 новых пациентов за сутки, данные опубликованы 18 мая на сайте стопкоронавирус. рф. Накануне, 17 мая, сообщалось о госпитализации 49 пациентов с заражением коронавирусом.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

За сутки в Воронежской области подтвердилось 154 новых случая заражения коронавирусом, что на 18 случаев больше, чем было выявлено сутками ранее. Выздоровевшими признаны 156 человек, один скончался.

С начала пандемии в Воронежской области подтверждено официально 383 127 случаев заражения коронавирусом, выздоровевшими признаны 372 555 человек. В регионе скончались 8 275 жителей с официально подтверждённым диагнозом COVID-19.