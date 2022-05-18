Москва, , 15:31 — REGNUM Не стоит преувеличивать угрозу дефицита удобрений для американских фермеров, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «Финам» Алексей Калачев.

Удобрение Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

«Да, действительно, дефицит удобрений и рост цен на них создают проблемы для фермеров, особенно если учесть, что использование удобрений для выращивания сельскохозяйственной продукции в США практически повсеместное. Такое положение отразится на себестоимости и, в конце концов, на розничной цене продовольствия.

Власти США недавно даже включили удобрения в список товаров первой необходимости, благодаря чему импорт удобрений не может попасть под санкции.

Если и есть проблемы с импортом российских удобрений, то они могут быть связаны с логистическими проблемами из-за бойкота перевозчиков.

Или с тем, что в России введены квоты на экспорт минеральных удобрений, а Минпромторг рекомендовал производителям сократить экспорт до устранения проблем с логистикой.

Российские поставки удобрений, особенно азотных, важны для американского рынка. Но, скорее всего, их сокращение не станет безнадежной проблемой для США, которая со временем будет решена. США остаются вторым после Бразилии крупнейшим импортером калийных, азотных и смешанных удобрений.

При этом в состоянии полностью обеспечивать себя фосфатами, являясь вторым после Китая производителем их. Что касается калийных удобрений, то рядом находится Канада, которая одна добывает хлористого калия примерно столько же, сколько Россия и Белоруссия вместе. Да и газовым сырьем для увеличения производства азотных удобрений Америка обладает в достаточной степени, это только вопрос времени.

Естественно, такая ситуация будет, прежде всего, стимулировать поиск альтернативных поставщиков, а также увеличение собственного производства. Акции производителей уже реагируют солидным, в полтора-два раза с начала года, ростом на бирже в Нью-Йорке.

Американская компания Mosaic — это крупнейший производитель калийных и фосфорных удобрений в США, имеющий рудники в США, Канаде и Бразилии. Канадская компания Nutrien — это вообще крупнейший производитель калийных удобрений и третий по величине производитель азотных удобрений в мире.

Ограничение экспорта российских удобрений может быть оправдано только на довольно ограниченном промежутке времени. Наши производства в значительной степени были ориентированы на экспорт, а внутреннее потребление удобрений аграриями, хотя и растет хорошими темпами, полностью пока не могут загрузить производственные мощности.

С какого-то времени у российских производителей удобрений, если они откажутся от экспорта, начнутся проблемы. И к тому же, конкуренты из США, Канады, Китая и Ближнего Востока не оставят пустующую нишу незаполненной», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, американские фермеры могут понести огромные убытки из-за ограничений в отношении российских удобрений и отказа администрации США наращивать добычу нефти.

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