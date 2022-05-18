Красногорск, 18 мая, 2022, 15:30 — ИА Регнум. Выявляемость новых случаев заражения коронавирусом в Подмосковье вновь начала расти. Об этом свидетельствует опубликованная 18 мая статистика официального портала о распространении COVID-19 в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

Rk.gov.ru Коронавирус

За минувшие сутки на территории региона было подтверждено 187 случаев заражения коронавирусом. Эта цифра на 122 случая больше аналогичного показателя 17 мая. Тогда на территории региона коронавирус был подтвержден у 65 человек, а днём ранее — у 137 жителей Подмосковья.

Отметим, что на территории России за минувшие сутки было выявлено 4 732 новых случая заражения коронавирусом.