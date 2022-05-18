Таллин, , 15:29 — REGNUM Тартуский университет Эстонии принимает участие в международном исследовании, в задачи которого входит изучение генетических особенностей людей, не заразившихся коронавирусом. Об этом сообщила пресс-служба крупнейшего вуза Прибалтики и Эстонии.

Вакцинация Tim Reckmann

Сообщается, что на первом этапе для участия в исследовании требуются невакцинированные люди.

«Некоторые люди не заражаются, несмотря на высокую вирусную нагрузку», — пояснила одна из организаторов исследования в Эстонии, профессор кафедры клеточной иммунологии Тартуского университета Кай Кисанд.

Она добавила, что важно исследовать генетические и иммунологические особенности, благодаря которым у человека появляется резистентность к коронавирусу.

Заявить о своем согласии на участие в исследовании может любой желающий, соответствующий критериям отбора. Никаких ограничений не заявлено.

Исследование проводит международный консорциум COVID HUMAN GENETIC EFFORT под руководством французского ученого Жана-Лорена Казановы из Медицинского института Говарда Хьюза Университета Рокфеллера (США). В комитет учреждения входят почти 30 специалистов из медучреждений и институтов 24 стран мира, включая Украину, Китай, Индию, Швецию, Бразилию, Францию и Великобританию.

Россия в числе таких членов комитета не представлена, как и страны Прибалтики.