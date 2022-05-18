София, , 15:28 — REGNUM Сотрудники прокуратуры Болгарии приступили к масштабной проверке деятельности государственного предприятия «Болгарская почта» («БП»). Об этом 18 мая сообщает БНР.

Полиция Болгарии (сс)apoltix

Соответствующая инспекция осуществляется на основе сигналов из анонимных источников, ранее сообщивших о наличии в «БП» коррупционных схем.

Предполагается, что в ближайшее время в софийских офисах структуры, а также отделениях на периферии будут проведены обыски.

Напомним, в апреле 2022 года компьютерная сеть почтовых систем Болгарии подверглась крупной хакерской атаке. В результате без пенсий и социальной помощи в стране оказались несколько миллионов человек.