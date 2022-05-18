Брюссель, 18 мая, 2022, 15:28 — ИА Регнум. Европейский союз планирует нарастить долю возобновляемой энергии до 45% к 2030 году. Об этом 18 мая заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

erwin66as Энергия

Она пояснила, что реализовать такое намерение планируется в рамках плана по реформированию энергетического сектора RepowerEU для ликвидации зависимости от российских энергоресурсов.

«Если раньше цель была 40%, то теперь мы поднимем её до 45%», — уточнила глава ЕК.

Для этого, в частности, планируется поэтапно в период с 2025 по 2029 годы вводить установку источников возобновляемой энергии для жилого сектора и в общественных зданиях. Также предлагается значительно облегчить и ускорить получение разрешений на установки генерации возобновляемой энергии.

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Как сообщало ИА REGNUM, помимо увеличения доли возобновляемых источников энергии в Евросоюзе одновременно предлагается к 2030 году сократить потребление энергии на 13%.

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