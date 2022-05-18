Ташкент, 18 мая, 2022, 15:31 — ИА Регнум. Глава Башкирии Радий Хабиров обсудил с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым перспективы дальнейшего сотрудничества в сфере промышленности и сельского хозяйства. Об этом 18 мая сообщил глава российского региона в своем телеграм-канале.

Официальный сайт главы Республики Башкортостан Радий Хабиров

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«Обсудили с Абдуллой Нигматовичем перспективы дальнейшего сотрудничества — в сфере промышленности, в том числе машиностроения, сельского хозяйства. Важную роль отводим укреплению торгово-экономических отношений. При торгпредстве России в Узбекистане начинает работу офис представителя Башкирии, уверен, это поможет нашему бизнесу открыть новые рынки», — сообщил Хабиров.

Он также отметил, что руководство региона намерено расширять сотрудничество также в сферах науки, культуры, туризма и образования.

«Будем укреплять нашу дружбу, проверенную веками», — подчеркнул глава Башкирии.

Он поблагодарил руководство Узбекистана страны за теплый прием.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что глава Башкирии посетил в Ташкенте парк Победы и музей Славы.