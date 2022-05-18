Баку, , 15:27 — REGNUM Баку стремится заключить мирный договор с Ереваном. Об этом 18 мая заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с коллегой из Литвы Гитанасом Науседой, прибывшем в азербайджанскую столицу.

Армения и Азербайджан Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы хотим подписать мирное соглашение с Арменией. Мы хотим нормализовать отношения и перевернуть страницу вражды», — сказал Алиев.

Он отметил, что довёл до Науседы позицию Баку по азербайджано-армянским отношениям. После этого литовский президент отправится в Ереван и в итоге сможет сформировать общее представление о сложившейся ситуации.

Напомним, Баку и Ереван обсуждают мирное соглашение между странами. При этом азербайджанская сторона настаивает на том, что для этого обе республики должны признать «территориальную целостность» друг друга. В оппозиции Армении обвиняют действующее правительство страны в планах «предать» национальные интересы, заключив мир с Баку. Ереван более двух недель охвачен акциями протеста.