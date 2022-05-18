Санкт-Петербург, , 15:32 — REGNUM Российский лоукостер «Победа» с 10 июня начнет выполнять регулярные рейсы из Санкт-Петербурга (Россия) в Минск (Белоруссия), сообщили 18 мая в пресс-службе авиакомпании.

Аэропорт Пулково Дарья Драй © ИА REGNUM

Рейсы будут выполняться три раза в неделю — по средам, пятницам и воскресеньям.

«Купить билеты можно на официальном сайте авиакомпании», — уточнили в пресс-службе.

Отметим, что время полета самолета в одну сторону составит 1 час 30 минут, а стоимость билетов при бронировании в мае начинается от 4,3 тыс. рублей.

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