Санкт-Петербург, 18 мая, 2022, 15:32 — ИА Регнум. Российский лоукостер «Победа» с 10 июня начнет выполнять регулярные рейсы из Санкт-Петербурга (Россия) в Минск (Белоруссия), сообщили 18 мая в пресс-службе авиакомпании.

Дарья Драй ИА REGNUM Аэропорт Пулково

Рейсы будут выполняться три раза в неделю — по средам, пятницам и воскресеньям.

«Купить билеты можно на официальном сайте авиакомпании», — уточнили в пресс-службе.

Отметим, что время полета самолета в одну сторону составит 1 час 30 минут, а стоимость билетов при бронировании в мае начинается от 4,3 тыс. рублей.