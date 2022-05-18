Ростов-на-Дону, 18 мая, 2022, 15:25 — ИА Регнум. Ростовчанин арестован на пять суток за дискредитацию Вооружённых сил России в социальной сети. Об этом 18 мая сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Пролетарский районный суд Ростова-на-Дону арестовал интернет-пользователя за негативный комментарий, опубликованный 25 февраля в соцсети «ВКонтакте». В отношении злоумышленника был составлен административный протокол по ст. 20.3.1 КоАП РФ «Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды».

Свою вину мужчина признал и пояснил, что оставил негативный комментарий, находясь в трудном эмоциональном состоянии.

Постановление суда в законную силу пока не вступило.