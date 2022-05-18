Амстердам, 18 мая, 2022, 15:23 — ИА Регнум. Власти Нидерландов поддерживают решение Финляндии и Швеции стать членами Североатлантического альянса (НАТО). Об этом 18 мая говорится в заявлении на сайте нидерландского минобороны.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

«Нидерланды поддерживают присоединение обеих стран к альянсу… Нидерланды уже тесно сотрудничают с Финляндией и Швецией и хотят еще больше активизировать военное сотрудничество и сотрудничество в сфере безопасности», — отмечается в сообщении.

Также в нем уточняется, что Нидерланды в случае опасности для Финляндии и Швеции обязательно будут оказывать им помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас, премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш и премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните назвали историческим решение Финляндии и Швеции присоединиться к НАТО.