Орел, , 15:22 — REGNUM Уголовное дело по статье об убийстве возбуждено в отношении 52-летнего жителя Орла, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 18 мая в пресс-службе СУ СКР по Орловской области.

Орудие убийства Пресс-служба СУ СКР по Орловской области

Тело 35-летнего мужчины с признаками криминального характера смерти было обнаружено в одной из квартир многоквартирного дома по улице Достоевского. Подозреваемого оперативно задержали — им оказался 52-летний мужчина.

По предварительной версии следствия, днём 17 мая в ходе конфликта подозреваемый нанёс знакомому удар в область грудной клетки клинком японского меча — катаны. Он нанёс проникающее ранение в сердце, что стало причиной смерти мужчины.

В отношении подозреваемого и иных лиц проводятся необходимые следственные и процессуальные действия, назначен комплекс судебных экспертиз. Следствие намерено ходатайствовать в суде об аресте подозреваемого.