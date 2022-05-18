Вологда, 18 мая, 2022, 15:22 — ИА Регнум. В Вологодской области за медицинской помощью из-за укусов клещей в этом году обратились 1680 человек, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Клещ

Наибольшее число случаев зафиксировано в Вологде, Череповце, в Бабаевском, Великоустюгском, Кирилловском, Никольском, Сокольском районах.

Лаборатории исследовали 789 клещей. У 275 насекомых выявлен возбудитель иксодового клещевого боррелиоза, у шести — клещевого энцефалита.

Как сообщало ИА REGNUM, житель Ростовской области скончался после укуса клеща.