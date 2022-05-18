Москва, 18 мая, 2022, 15:20 — ИА Регнум. Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин примет участие в заседании парламентской комиссии расследованию обстоятельств, связанных с созданием американскими специалистами биологических лабораторий на территории Украины, сообщила сопредседатель комиссии со стороны Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия»).

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Следите за развитием событий в трансляции: «Денацификация в действии: специальная военная операция России — трансляция»

«В качестве эксперта в заседании примет личное участие директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин», — сказала она.

Кроме того, на заседании также будут рассмотрены новые данные, собранные представителями рабочих групп на территории ЛНР и ДНР.

Заседание комиссии пройдет 20 мая в Госдуме.

Читайте также:Фармфирмы из дела о секретных лабораториях на Украине имеют активы в России