Таллин, , 15:19 — REGNUM

Образование Иван Шилов © ИА REGNUM

Министр образования Эстонии Лийна Керсна намерена запросить повышение финансирования высшего образования страны на 15% в 2023 году. Об этом сообщило гостелевидение страны ETV со ссылкой на ведомство.

Керсна признала, что договоры с университетами, в которых фиксируется доля их государственного финансирования, до сих пор не подписаны: «Ректоры заявили, что они подпишут административные договоры, если мы в правительстве сможем договориться об увеличении финансирования высшего образования в следующие четыре года на 15%».

По словам министра, этот потребует ежегодно дополнительно 25 млн евро, однако в реальности суммы могут вырасти еще больше. Предложение о росте финансирования вузов Эстонии министр готова внести в проект госбюджета на 2023 и последующие годы.

В свою очередь, представители вузов и парламентарии страны предлагают ей внести соответствующее предложение уже в дополнительный бюджет 2022 года, чтобы проблема недофинансирования высшего образования могла решаться уже с осени нынешнего года.