Москва, 18 мая, 2022, 15:16 — ИА Регнум. Появление расчетного фьючерса на пшеницу позволит трейдерам и инвесторам иметь актуальный рыночный индикатор, полноценно отражающий стоимость отечественной пшеницы, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Сибирская пшеница

«До этого момента в России такой инструмент отсутствовал, а зарубежные аналогичные индикаторы не полностью отражали специфику ценообразования на пшеницу в нашей стране.

Торговля новым фьючерсом позволит всем заинтересованным участникам рынка получать прибыль в зависимости от колебаний цен на пшеницу без риска осуществления самой поставки сырья.

Таким образом, производители могут захеджировать будущие изменения цен. Есть надежда, что запуск расчетного фьючерса привлечет к биржевым торгам большее количество участников, а значит, и денег.

Как следствие, повысится и ликвидность данного финансового инструмента», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, с 18 мая в России ввели новый биржевой индекс стоимости отечественной пшеницы.

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