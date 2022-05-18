Саратов, 18 мая, 2022, 15:15 — ИА Регнум. В Саратовской области выявили за последние сутки 129 новых случаев заражения коронавирусом, накануне заболевание подтвердили у 100 человек. Госпитализировали за минувший день 48 пациентов, выписали 142 человека, сообщает 18 мая региональный оперативный штаб.

Дарья Драй ИА REGNUM COVID-19

Всего в регионе зарегистрировано 250 870 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 243 404 человека.

В стационарах находятся 358 ковид-пациентов, амбулаторно лечатся 1237 жителей.

За сутки скончался один ковид-пациент. Всего от последствий заражения коронавирусом умерли по области 5957 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Саратовской области на коронавирусную инфекцию обследовано 3 697 805 человек.

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