Петергоф, Санкт-Петербург, 18 мая, 2022, 15:18 — ИА Регнум. В государственном музее-заповеднике «Петергоф» в 2022 году сделали ставку не на туристические группы, а на индивидуальных посетителей и ввели систему абонементов на посещение парков ГМЗ, сообщил 18 мая врио генерального директора ГМЗ «Петергоф» Роман Ковриков, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Большой каскад фонтанов Государственного музея-заповедника Петергоф

В новом сезоне, который стартовал в Петергофе в конце апреля, парки Ораниенбаум и Александрия для всех жителей города сделали бесплатными последние два часа работы, то есть с 18:00 до 20:00 мск. Также после двух лет перерыва из-за пандемии в этом году впервые будут открыты все музеи Петергофа.

«Также для удобства горожан мы ввели абонементы. Их покупка позволит существенно сэкономить на посещении парка — до 50% от суммы, при покупке десяти билетов идет скидка», — рассказал Ковриков.

Помимо этого, молодые посетители «Петергофа» смогут воспользоваться «Пушкинской картой», чтобы попасть во все объекты музея-заповедника, кроме тех, которые закрываются во время дождя.

«Мы поняли, что теперь будем делать ставку на индивидуальных посетителей. Специально для них мы открыли колл-центр, чтобы планирование визита в Петергоф было более удобным», — добавил Ковриков.

Отметим, что после масштабной реставрации с 28 мая все гости Ораниенбаума смогут увидеть полностью отреставрированную Северную анфиладу Китайского дворца, в том числе Большой китайский кабинет, а в июле откроется знаковый для Ораниенбаума объект — павильон «Катальная горка».