Таганрог, Ростовская область, 18 мая, 2022, 15:14 — ИА Регнум. В Таганроге (Ростовская область) состоится юбилейный международный Чеховский книжный фестиваль. На малой родине писателя он проводится с 2007 года, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Вид на Пушкинскую набережную в Таганроге

В этом году фестиваль приурочен к 135-летию рассказа «Каштанка», 100-летию издательства «Молодая гвардия» и вековому юбилею пионерского движения. Откроет фестиваль моноспектакль актёра театра и кино Валерия Ярёменко «И не только о любви…» в драматическом театре имени Чехова.

На городских площадках запланированы презентации книг и проектов, мастер-классы, публичные лекции, концерты, книжные выставки «Петр I в литературе», творческие встречи с писателями. Состоится также межрегиональный гуманитарный форум «Книга как витамин роста».