Москва, 18 мая, 2022, 15:13 — ИА Регнум. Важность проведения ежегодной прямой линии с президентом России Владимиром Путиным трудно переоценить, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская.

Kremlin.ru Прямая линия с Владимиром Путиным

«В 2021 году прямая линия с президентом состоялась 30 июня. За 3 часа 42 минуты президент ответил на 68 вопросов о самых разных сторонах жизни россиян.

Для некоторых граждан обращение к президенту — это надежда на решение своих проблем. Понятно, что ответить на все вопросы президент не сможет, но часть из них будет решена.

Чтобы обратить внимание на свои проблемы, люди не только пишут и звонят на прямую линию, но и снимают захватывающие видеоролики.

Горячая линия с президентом — важная составляющая реализации гражданских интересов граждан, снижения уровня абсентеизма в обществе и одновременно позволяет получить обратную связь от населения.

Подобного уровня мероприятие призвано снизить уровень информационного шума», — высказала своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кремле уже ведётся подготовка к проведению прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным.

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