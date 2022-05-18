Вашингтон, , 15:37 — REGNUM Американская рэп-исполнительница Cardi B (Белкалис Марленис Альманзар) рассказала о сложностях в работе над новым музыкальным проектом. Об этом 18 мая пишет портал HipHopDX.

Cardi B Кадр из интервью на телевидении

«Я видела, как многие из вас говорили: «О, она нас не кормит релизами». Поэтому, когда я выложу то, над чем я сейчас работаю, я буду больше говорить об этом. Но у меня действительно были технические трудности с моим последним проектом. У меня была не одна, не две, а целых три проблемы с музыкой, над которой я работала, которые нужно было решить, прежде чем я её выпущу», — заявила артистка. К слову, дату выхода нового проекта Cardi B по-прежнему не назвала.

Напомним, что Cardi B ведёт активную музыкальную деятельность с 2015 года. В 2018 году состоялся релиз первого и единственного студийного альбома рэп-исполнительницы под названием Invasion of Privacy.

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