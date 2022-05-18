Тольятти, Самарская область, , 15:19 — REGNUM Обстоятельства травмирования ребенка на лестнице рядом с многоквартирным домом устанавливают в Тольятти. Об этом 18 мая сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Лестница Smugmug.com

Сообщается, что сотрудники прокуратуры Комсомольского района г. Тольятти организовали проверку исполнения законодательства в сфере благоустройства при содержании объектов общего пользования после размещения в сети интернет информации о получении травмы 9-летней девочкой в результате падения на лестничном марше рядом с подъездом многоквартирного дома № 46 по ул. Матросова.

Отмечается, что ребенка доставили в медучреждение. Сотрудники прокуратуры обследовали лестницу и установили факты частичного разрушения ступеней, отсутствия поручней, оголения арматуры

Сообщается, что это создает предпосылки к получению травм пешеходами.

«По итогам проверки к лицам, допустившим нарушения закона, будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, в том числе по возмещению морального вреда в связи с полученными несовершеннолетней травмами», — сообщает пресс-служба.

Приведение объекта благоустройства в нормативное состояние взято на контроль.