Москва, 18 мая, 2022, 15:12 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении приняла пакет законопроектов, касающихся особенностей исполнения постановлений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), передает корреспондент ИА REGNUM 18 мая.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

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В 2021 году было направлено около 4 тыс. жалоб, из них по около 200 принято решение о противоречии с конвенцией о защите прав человека, указали в Госдуме.

Постановления ЕСПЧ, вынесенные после 16 марта 2022 г., не подлежат исполнению в России.

При этом вплоть до 1 января 2023 г. Генеральная прокуратура РФ может осуществлять выплату денежной компенсации заявителю по постановлениям ЕСПЧ, вынесенным до 16 марта 2022 г., следует из документов.

Кроме того, из действующего законодательства исключаются нормы о том, что постановления ЕСПЧ являются основанием для отмены вступивших в законную силу судебных решений.