Вашингтон, , 15:11 — REGNUM Генеральный инспектор Пентагона заявил, что с выводом войск США из Афганистана их возможности по сбору разведывательных данных и нападению на террористические группы в Афганистане ограничены. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

ВС США в Афганистане

По словам Шона О’Доннелла, Соединённым Штатам необходимо сотрудничество с соседями Афганистана для проведения своих операций.

«Пентагон полагается только на возможности авиации для сбора разведывательных данных, наблюдения и ударов по террористам, поскольку не имеет присутствия в Афганистане, — цитирует Washington Examiner слова генерального инспектора Пентагона. — Министерству обороны необходимо согласие соседних стран на вход в воздушное пространство Афганистана».

Он добавил, что из всех соседних стран только Пакистан позволил это сделать. По словам О’Доннелла, эта ситуация ограничила возможности Соединённых Штатов по сбору разведданных.

Ранее, в феврале, высокопоставленный американский генерал Майкл Коррилло заявил Конгрессу США, что воздушные контртеррористические операции в Афганистане «чрезвычайно сложны, но не невозможны».

В настоящее время военные США считают ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) серьёзной угрозой. Они надеются, что талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) удастся устранить эту угрозу путём подавления ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).