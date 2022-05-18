Брюссель, 18 мая, 2022, 15:11 — ИА Регнум. Еврокомиссия намерена выделить киевскому режиму еще один пакет финансовой помощи в размере €9 млрд. Об этом глава ЕК Урсула фон дер Ляйен написала в Twitter.

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«Мы предлагаем новую макрофинансовую помощь для Украины — до €9 млрд в 2022 году», — написала она.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 мая газета The Washington Post распространила информацию о том, что с начала российской специальной операции объем военной помощи Киеву со стороны США составил $3,8 млрд.

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