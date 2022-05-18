Москва, 18 мая, 2022, 15:17 — ИА Регнум. Итальянский посол Джорджо Стараче прибыл в МИД России. Об этом сообщает 18 мая РИА Новости.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Посол Италии в РФ Джорджо Стараче на выставке «Свободное искусство. Итальянский футуризм» в Москве

Посол Стараче прибыл в здание МИД на автомобиле Maserati с двумя другими дипломатами около 15 часов. С журналистами посол общаться не стал.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале апреля министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо заявил, что страну должны покинуть 30 российских дипломатов из соображений «национальной безопасности». Российский МИД пообещал в ответ выслать 24 итальянских дипломата.

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